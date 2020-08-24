طرق ومواصلات.. استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل في مصر

تتبنى مصر تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل، من خلال خطة واضحة تشمل قطاعات النقل "الطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري والنقل النهري والموانئ الجافة واللوجيستيات والنقل الجوي"، وهي الخطة التي تتفق مع رؤية التنمية المستدامة 2030 وتحقق الترابط والتكامل فيما بينها.

ويعد اهتمام الدولة بمجالات قطاع النقل والمواصلات والطرق ضرورة قصوى، ليس فقط لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة، وإنما لمواكبة التحديات الناجمة عن الزيادة السكانية وضرورة وجود منظومة متكاملة تحقق للمواطن عناصر الأمان والراحة.

المنظومة المرجوة لقطاع النقل في مصر تعتمد على محاور عدة، وتتمثل في:

- المشروع القومي للسكك الحديدية:

يهدف لإعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحسين كفاءة خدمات السكة الحديد، من خلال تحديث نظام الإشارات وتجديد خطوط السكك الحديد وتطوير المحطات والزلقانات وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل، إلى جانب عقود توريد 1300 عربة جديدة و6 قطارات وأكثر من 140 عربة بضائع و100 جرار جديد.

- مشروع مترو الأنفاق:

وُضعت خطة متكاملة لتطوير مترو الأنفاق بخطيه الأول والثاني، من خلال تطوير المحطات واستيراد عربات جديدة، فضلا عن القطارات الجديدة المكيفة، إضافة إلى الخط الثالث للمترو الذي سيصبح أطول خط مترو في الشرق الأوسط.

- القطار الكهربائي:

تعاقدت الحكومة على تنفيذ القطار الكهربائي بطول 70 كم و14 محطة بتكلفة 1.2 مليار دولار، للربط بين القاهرة والمدن العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

- القطار السريع (العلمين - العين السخنة)

هو أول قطار سريع في مصر بتكلفة 7-8 مليار دولار، له مسار يربط العاصمة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ، ومسار آخر يربط مدينة 6 أكتوبر بالعلمين الجديدة، والمسار الثالث بطول 244 كيلومتر في مدينة برج العرب وتتفرع منه وصلة للإسكندرية.

- تطوير وسائل النقل العام:

يضم أسطول هيئة النقل العام في عام 2018 نحو 3 آلاف أتوبيس، إضافة إلى 17 شركة خاصة للنقل الجماعي، وجرى تكثيف عدد ساعات العمل لـ18 ساعة يوميا، إضافة إلى توفير خطوط نقل للمدن الجديدة منها مدينة بدر والشروق والعبور.

وشملت منظومة النقل العام بعض وسائل النقل الذكي مثل الأتوبيس الذكي والأتوبيس متعدد الطوابق ومشروع مواصلات مصروالمركبات الكهربائية.

- مشروعات الطرق والكباري:

يهدف لرفع كفاءة ماه هو قائم من الطرق وإنشاء طرق آخرى جديدة، وجرى إنشاء وازدواج وتطوير شبكة الطرق الحالية.

وشمل المشروع تنفيذ نحو 250 كوبري أعلى مزلقانات السكك الحديد وعند تقاطعات الطرق الرئيسية، إضافة إلى تنفيذ 12 محورا على النيل، أبرزها روض الفرج.

وجرى تسجيل كوبري تحيا مصر في موسوعة الأرقام القياسية جينيس، بفضل عرضه الذي وصل إلى أكثر من 67 مترا وبه اتجاهين.