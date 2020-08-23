التذكرة بـ10 جنيهات.. خطوط سير أتوبيسات النقل العام الجديدة المكيفة

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة احتفالية المحافظة باستلام وتشغيل 20 أتوبيسا جديدا مكيفا يعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك أول أتوبيس يتم تحويله من سولار لغاز، كتجربة سيتم تعميمها على باقي أسطول هيئة النقل العام.

وأشار رئيس الهيئة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة على "فيسبوك"، إلى أنّه سيتم تشغيل الأتوبيسات الجديدة على خطين رئيسيين؛ الأول ويعمل به 10 أتوبيسات ويبلغ طول الخط 38 كم ويوجه لخدمة (النزهة الجديدة - الألف مسكن - ميدان الحجاز - السبع عمارات - عزبة الهجانة - الجامعة الأمريكية)، والخط الثاني ويعمل به 10 أتوبيسات ويبلغ طوله 38 كم ويوجه لخدمة (الأميرية - المطرية - السبع عمارات - عباس العقاد - التبة - الجامعة الأمريكية)، وسعر التذكرة سيكون 5 جنيهات لنصف المسافة و10 جنيهات للرحلة كاملة.

وأضاف رئيس الهيئة أنّ الأتوبيس الذي يتكون من 33 مقعدا وبه أماكن لوضع الحقائب، سوف يوفر أكثر من نصف سعر الوقود الذي يستهلكه الأتوبيس العادي، كما كما يتمتع بخاصية القدرة على الانخفاض والارتفاع، ليتمكن الركاب من صعوده بكل سهولة، بالإضافة إلى أنّه مزود برامب لتسهيل صعود ذوي الاحتياجات الخاصة إليه بالكرسي المتحرك.