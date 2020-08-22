النقل العام: 5 جنيهات لنصف المسافة بالأتوبيسات المكيفة و10 للكاملة

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الأتوبيسات المكيفة التي تعمل بالغاز الطبيعي وتم تشغيلها اليوم ضمن أسطول النقل العام بالقاهرة الكبرى تعمل على خطين وسعر التذكرة 5 جنيهات لنصف المسافة و10 جنيهات للمسافة كاملة.

وأضاف رزق لـ "الوطن" أن الأتوبيس المحول من سولار إلى غاز طبيعي قيمة التذكرة فيه 7 جنيهات من التحرير إلى التجمع، لافتا إلى أن الخطين التي تعمل عليها الأتوبيسات المكيفة بالغاز الطبيعي هي خط رقم 354 ينطلق من الأميرية مرورا بمحطات شارع السواح وشارع المطرية وميدان المطرية وشارع الحكم وشارع أبو بكر الصديق وشارع النزهة وميدان السبع عمارات وميدان الساعة وعباس العقار وشارع مصطفى النحاس والتبة وشارع متولى الشعراوي والحي العاشر وزهراء مدينة نصر والطريق الدائري وكوبري المشير وشارع التسعين والجامعة الأمريكية بالتجمع.

وأشار إلى أن الخط الثاني ينطلق من النزهة الجديدة إلى الجامعة الأمريكية بالتجمع مرورا بمحطات شارع جسرالسويس والألف مسكن، شارع فريد سميكة، ميدان الحجاز، شارع النزهة، ميدان السبع عمارات، شارع عمر بن الخطاب، شارع الثورة، طريق القاهرة السويس، عزبة الهجانة، الطريق الدائري، زهراء مدينة نصر،كوبري المشير، شارع التسعين وصولا إلى الجامعة الأمريكية.