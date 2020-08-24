"هتجوز عليكي".. تفاصيل رسالة زوج دفعت الزوجة للانتحار

"هتجوز عليكي عشان تعبت من تصرفاتك" رسالة تهديد من شاب لزوجته، لكن تلك الكلمات ظلت تتردد في رأس الزوجة، حتى تملكتها الهواجس وقادتها للانتحار، وإلقاء نفسها من الطابق الثالث من منزل الزوجية بطوخ.

رسالة الزوج القاتلة كانت مجرد تهديد فقط للزوجة ولم تنفذ على أرض الواقع، وعلى أثرها أصيبت الزوجة بصدمة كبرى وحالة اكتئاب شديدة دفعتها للتخلص من حياتها وإلقاء نفسها من الطابق الثالث، فسقطت على رأسها وماتت خلال محاولات إسعافها داخل المستشفى.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً يفيد بسقوط ربة منزل من بلكونة منزلها بإحدى القرى التابعة لمدينة طوخ، مما أدى إلى مصرعها.

وكشفت تحريات المباحث، أن "ف. ص" 23 عامًا، ربة منزل، ألقت بنفسها من شرفة البلكونة بالدور الثالث على أثر خلافات زوجية مع زوجها، لعلمها عزمه الزواج من أخرى، وتحرر محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت استدعاء أسرة المتوفاة التي نفت ضلوع الزوج في الجريمة، وأن المتوفاة انتحرت بسبب وجود خلافات زوجية بينهما.