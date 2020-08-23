انتحار سائق "توك توك" شنقا لمروره بأزمة نفسية بالمحلة

شهدت منطقة الترعة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة انتحار سائق "توك توك" شنقًا بواسطة حبل مثبت بسقف غرفة منزله، بسبب مروره بأزمة نفسية حادة، وتم التحفظ على الجثة، والتي نُقلت إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد فتحي مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أهالي منطقة شارع الترعة بدائرة القسم، حول العثور على مواطن يدعي "أيمن .أ"، 38 سنة، سائق "توك توك"، مشنوقًا داخل منزله.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الحادث لمتابعة تطوراته وسماع أقوال شهود العيان من جيران الضحية.

وأفادت التحريات الأمنية الأولية، أن الضحية يمر بظروف نفسية سيئة، ويعيش وحيدًا داخل منزله، مشيرة إلى العثور على الحبل كأداة مستخدمة للوسيلة الانتحار للمواطن والتخلص فى حياته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنها.