مدير خدمات نقل الدم يكشف عن أعلى 3 محافظات تبرعا ببلازما المتعافين

كشف الدكتور إيهاب سراج الدين مدير خدمات نقل الدم بوزارة الصحة والسكان، عن المحافظات الثلاث الأولى لتجميع بلازما المتعافين، قائلا إنّ محافظة القاهرة جاءت في المركز الأول لتجميع بلازما المتعافين، تلاها الفيوم، والشرقية.

وأضاف سراج الدين، في حوار ينشر لاحقا على صفحات "الوطن"، أنّ وزارة الصحة توسعت في فتح مراكز بلازما المتعافين في الصعيد، بعدما ثبت أنّ الأجسام المضادة في بلازما المتعافين في الصعيد كانت أكثر فعالية وزيادة في العدد مقارنة ببلازما المتعافين في الوجه البحري.

وتابع مدير نقل خدمات الدم، أنّ الوزارة توسعت في فتح مراكز تجميع البلازما، ووصلنا المرحلة الثانية وفتحنا في محافظات بني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا، وجار العمل حاليا على فتح مركز لتجميع البلازما في الصعيد، إيمانا بمبدأ أنّ العمل على أقل عدد يحقق فائدة.