ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في إيران إلى 356792 حالة

أعلنت المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، اليوم، تسجيل 2028 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت لاري، اليوم، إن العدد الإجمالي للمتعافين منذ تفشي الوباء 307702 شخص، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين 356792 شخصًا حتى الآن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا إلى 20502 حالة

وأوضحت المسؤولة الإيرانية، أنه جرى تسجيل 126 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالوباء، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في إيران بسبب كورونا المستجد 20502 حالة وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد.