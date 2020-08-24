المدرب الإسباني لمنتخب مصر لليد وعائلته يدعون للسياحة في مصر

قدم روبرتو جارسيا باروندو المدرب الإسبانى لمنتخب مصر لكرة اليد والحاصل على جائزة أفضل مدرب فى العالم لعام 2019 دعوة هو وعائلته للسائحين الإسبان بزيارة مصر بكل اطمئنان وثقة في الإجراءات الصحية.

وأشاد المدرب الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو في تصريحات صحفية بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل معسكر المنتخب بالمنتجع السياحي الرياضي بمدينة الغردقة والإجراءات الوقائية المتبعة أثناء رحلة ترفيهية للاعبي المنتخب في أحد شواطئ الغردقة وبعث رسالة اطمئنان هو وعائلته إلى العالم موجها الدعوة إلى السائحين الإسبان لزيارة مصر.

وكان المدرب الإسبانى روبرتو جارسيا قد وصل إلى مدينة الغردقة في مطلع الأسبوع الماضي تزامنا مع بداية معسكر المنتخب المصري لكرة اليد بأحد الفنادق السياحية الرياضية ومن المقرر أن يستمر المعسكر لمدة ستة أسابيع.

من جانبه، قال محمد عيد أحد مسؤولي الفندق الرياضي بالغردقة ومنسق معسكر المنتخب المصري في حديثه اليوم لـ"الوطن" أن المدير الفني الإسباني للمنتخب المصري أثنى على مقر إقامة المعسكر التدريبي.

كما أشاد بمدينة الغردقة وجوها المطمئن والإجراءات الصحية المتبعة لافتاً إلى أنه وجه رسالة للشعب الإسباني لزيارة الغردقة.

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