بيانات تكشف عن انخفاض كبير في أعداد الوافدين الأجانب إلى تركيا

كشفت بيانات من وزارة السياحة التركية، اليوم، أن عدد الزوار الأجانب الوافدين على البلاد انخفض بنسبة 85.9% على أساس سنوي في يوليو الماضي، في ظل أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ووفقا للبيانات فقد بلغ عدد الأجانب الوافدين الشهر الماضي نحو 932 ألف زائر.

وأظهرت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 77.97% إلى 5.4 مليون زائر.