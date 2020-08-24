الإسكان تطرح 210 قطع أرض لإقامة مشروعات بـ7 مدن جديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان الاجتماعي، طرح 210 قطع أرض لتأهيل المقاولين والمستثمرين العرب "المستثمر الصغير"، بين الشركات القائمة وللشركات القائمة والأفراد بمساحات تتراوح من 610 أمتار مربعة و1740 متر مربع لإقامة وحدات إسكان متوسط بـ7 مدن جديدة وهي "القاهرة الجديدة، مدينة بدر، مدينة العاشر من رمضان، برج العرب، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، وأسوان الجديدة".

ويكون التخصيص بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين لتأهيل المقبولين فنيا، على أن يتم تقديم العروض بدء من يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر حتى يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر المقبل.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الشروط المطلوبة للدخول في القرعة العلنية لشراء الأراضي المعلن عنها، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- تتوافر كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالأراضي بمقر أجهزة المدن اعتبارا من الأحد 30 أغسطس الحالي نظير سداد 5 آلاف جنيها للكراسة لكل قطعة.

- يتم سداد تأمين جدية التأهيل الفني وقدره 250 ألف جنيه، يموجب خطاب ضمان ابتدائي غير مشروط أو بموجب شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- يتم استكمال سداد تأمين جدية التأهيل الفني إلى 50%، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0.05% مجلس أمناء من إجمالي ثمن الأرض خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطار العميل بالموافقة بالموافقة على التخصيص.

- يتم سداد باقي قيمة الأرض ويقدر بـ50% على 8 أقساط ربع سنوية متساوية دون فوائد، يتم استحقاق القسط الأول منها بعد 3 شهور من تاريخ إجراء القرعة ويحرر بقيمة الأقساط شيكات بنكية آجلة باسم جهاز المدينة وتقدم ضمن مستندات التعاقد.

- يتم تخصيص قطعة أرض واحده فقط لكل مقاول أو مستثمر عقاري أو كل من له خبره سابقة في المجال.

- يتم الطرح في ضوء القانون 59 لعام 1979 وأحكام اللائحة العقارية.