مواعيد تسليم أراضي الإسكان المميزة والاجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّ جهاز مدينة حدائق أكتوبر سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر المقبل، تسليم قطع الأراضي السكنية بمنطقة الـ32 فدانا أراضي إسكان مميزة، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي الـ116 قطعة.

وقال المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنّه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي (116 قطعة)، من 1 إلى 30، يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، ومن 31 إلى 60، يوم الأربعاء 2/ ديسمبر 2020، ومن 61 إلى 90، يوم الخميس 3 ديسمبر 2020، ومن 91 إلى 116، يوم الأحد 6 ديسمبر 2020.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنّه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المميزة بمنطقة الـ32 فدانا، من 1 إلى 30، يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020، ومن 31 إلى 60، يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، ومن 61 إلى 90، يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020، ومن 91 إلى 120، يوم الخميس 10 ديسمبر 2020، ومن 121 إلى 150، يوم الأحد 13 ديسمبر 2020، ومن 151 إلى 180، يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020، ومن 181 إلى 193، يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، مشيرًا إلى أنّه تم تخصيص يومي الأربعاء والخميس الموافق 16 و17 ديسمبر 2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المحددة.