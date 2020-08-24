الإسكان: الانتهاء من منتصف أطول برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية

قال الدكتور عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم 20 برجًا سكنيًا متنوعًا وأبراجًا إدارية وتجارية، ومساحة المنطقة 200 فدان، المرحلة الأولى منها 40 فدانًا.

وأضاف "خطاب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، ويتوسطها البرج الأيقوني، أطول برج في أفريقيا، بطول 400 متر نُفذ منها 210 أمتار، أي حوالى منتصف البرج، لافتًا إلى أن واجهات البرج يجري تركيبها معدنية، ما يسرع في تركيب الواجهات الزجاجية للبرج.

وأوضح أن المنطقة المركزية للأعمال تتوسط الأحياء السكنية الأولى بالمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من الحي السكني "R3" بنسبة 87% من التشطيبات المعمارية، وجارٍ العمل في الأعمال الكهروميكانيكية والاتصالات الذكية، وتبلغ مساحته 1000 فدان تقريبًا، وهو أول حي جاهز لاستقبال المواطنين في العاصمة، ويحتوي على 20 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى أنه يوجد حي كامل للفيلات يضم 628 فيلا باستخدامات ومساحات وأشكال متنوعة من التصميمات لكل شرائح المجتمع، كما توجد منطقة للإسكان المختلط، ليكون هناك خدمات في المنطقة جاهزة من مدارس ومحال تجارية والخدمات الحكومية.