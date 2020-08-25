حظك اليوم الثلاثاء 25-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثير من محبي علم الأبراج على مطالعة الحظ اليومي للبرج الخاص بهم، وتنقسم الإبراج لـ4 مجموعات وهي "الأبراج النارية، الأبراج الترابية، الأبراج المائية، الابراج الهوائية"، وتتحدد الصفات الخاصة بالشخصيات وفق كل برج على حدى، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على التوصل لحلول وتبدو متماسكا وتساعدك واقعيتك في إدارة أموالك وأعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي قد يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب وإصلاح علاقتك به.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تتخلى اليوم عن رغبتك في فرض رأيك على من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تتجاهل حقوق شريك حياتك كي يحترم حقوقك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يدفعك اليوم نحو خلق جو من النشاط والحيوية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

المريخ في منزلك الحادي عشر قد يفتح أمامك الأبواب لتعيش أوقاتا رائعة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك نظرة أشمل وتحصل على تقدير الكثيرين.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك اليوم نحو أن ترسم اليوم لوحة جميلة لحياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

المريخ في منزل الحظ يدفعك للتركيز على أهدافك ورغم الضغوط تعتني بأعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

قد تشغلك مشاكل عاطفية وعائلية ويملئُك الحنين للماضي، لكن لا تدع ذلك يمنعك من الاستمتاع بالحاضر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على إظهار ما لديك من موهبة وإمكانيات.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمنحك اليوم حياة عاطفية واجتماعية موفقة ويدفعك للانطلاق بنشاط وحيوية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تضاعف تركيزك وأن تراجع خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تحافظ على لباقتك وتركيزك وتنفعك موهبتك في الدبلوماسية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في منزل المشروعات ويمدك ذلك برؤية واضحة للمستقبل وتجد منافذ عديدة للانطلاق ولتنمية عائدك المادي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في برجك وما زالت الفرصة أمامك لتؤثر فيمن تحب واليوم تحرص على التفاهم مع الآخر بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تعرف اليوم كيف تهرب بذكاء من أي موقف مفاجئ وتنفعك مرونتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تميل للتأمل واليوم يجب أن تتجنب الزهو بنفسك وستنجح مساعيك إذا التزمت بالتواضع والكتمان.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في منزل الحظ يدعمانك ويمدانك بكل الطاقة والقدرة على القيام بواجباتك على أكمل وجه.. ثق بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في منزل الأصدقاء وتستطيع اليوم أن تخلق من حولك أجواء حيوية والكل يطلب صحبتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

ما زال القمر معاكسا.. فلا تترك نفسك للعناد يتحكم في سلوكك ويؤخرك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس يطالبك أن تقاوم الظنون وتفكر بإيجابية وألا تدع الشكوك تسيطر على مخيلتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

يساعدك الوضع الفلكي على تفهّم مشاعر الآخرين وقد تتلقى اليوم تشجيعا من جهات خارجية أو أجنبية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحظ.. أينما تتواجد تستطيع اليوم أن تنشر من حولك جوا من السعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.