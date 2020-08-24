حظك اليوم الإثنين 24-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يحاول مولود برج الحوت، أن يبتعد عن الأفكار التقليدية دائما، كما أنه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه، ويتقن تنفيذها، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع مما يجعلك تهتم اليوم بمعرفة أصل الأشياء وتكتسب جديدا وتحقق تطورا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تفرح اليوم بالمستجدات وتكون قدرتك على الإقناع هائلة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.