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محمود مسلم

حظك اليوم الإثنين 24-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
01:01 ص | الإثنين 24 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يحترم مولود برج الدلو آراء الآخرين ومعتقداتهم، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تميل للعناد.. اعمل بدقة لكن لا ترفض ما يعرض عليك من سبل جديدة للتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتقدم ولا تكن حساسا ولا تدع النقد يشل حركتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان طلعت زين، ويوافق تاريخ ميلاده 14 فبراير.

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