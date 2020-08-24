حظك اليوم الاثنين 24-8-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مواليد برج الميزان شخصية قيادية تجعله يترأس في مختلف الأمور الحياتية، الأمر الذي يجعله يفضل دائما أن يكون متبوعا لا تابعا، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال مما يجعل اليوم غير مناسب للمغامرة ماليا أو مهنيا.. احترس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

عليك اليوم أن تتذكر أن خطأ واحد يكفي لعرقلة خططك، كن حذرا وتأن في أقوالك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.