حظك اليوم الثلاثاء 25-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الحمل أنّه يبادر دائمًا في عمل أي مهام بين أصدقائه، لكونه يحمل صفة القائد بداخله، وهو مستعد أيضًا أن يواجههم بأي أخطاء تصدر منهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على التوصل لحلول وتبدو متماسكا وتساعدك واقعيتك في إدارة أموالك وأعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ الوضع الفلكي قد يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب وإصلاح علاقتك به.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.