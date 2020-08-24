تركيا: ارتفاع ضحايا الفيضانات في البلاد إلى 7 قتلى و9 مفقودين

أعلن مسؤولون أتراك ارتفاع ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت الشريط الساحلي للبحر الأسود شمالي البلاد إلى 7 ضحايا ، فضلًا عن 9 مفقودين على الأقل وجاري البحث عنهم.

وذكرت شبكة يورو نيوزاليوم الاثنين، أن هناك طائرات مروحية حلقت فوق بلدة "ديريلي" والمنطقة المجاورة لها ضمن مهمة البحث والإنقاذ الجارية.

وأضافت أن الفيضانات التي نتجت عن هطول الأمطار الغزيرة بدأت السبت الماضي وأسفرت عن دمار 17 مبنى على الأقل وتضرر أكثر من 360 منزلًا، وفقًا لما أعلنه المسؤولون.

وكانت وزارة الداخلية - التي تشرف على عملية البحث والإنقاذ - قد أعلنت اليوم انتشال أحد جثامين الضحايا.