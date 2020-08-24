8 طالبات من 6 محافظات يطلقن مبادرة "تثقيف" لنشر التعلم "أون لاين"

8 طالبات من 6 محافظات بالوجهين القبلي والبحري، نجحن في إطلاق مبادرة تهدف إلي نشر فكرة التعلم "أون لاين"، لرفع مستوي الثقافة، وتعزيز الهوية الوطنية، من خلال جذب الشباب حول أهداف وأفكار تنمي وتستغل قدراتهم، وتستثمر أوقات فراغهم في أشياء نافعة، بدلا من إهدارها في وسائل الترفيه والتسلية مثل الألعاب الإلكترونية.

اتخذت الطالبات الـ8 وهن: تقي أحمد عاشور، الفرقه الثالثة بكلية الطب بالمنيا، بسملة أمير أحمد، الفرقة الثانية بنفس الكلية، آيه شوقي، بكلية الهندسة الطبية بجامعة القاهره، ريناد عبد الرحيم بالصف الثاني الثانوي من محافظة أسيوط، مريهان السكري، بالفرقه الأولي بكلية العلوم بجامعة الإسكندريه، سهيلا الكاشف، بكلية الزراعه، مقيمه بكفر الشيخ، أميره أحمد بكلية التربيه مقيمه بمحافظة دمياط، حبيبه هشام بالصف الثاني الثانوي، مقيمه بالقاهره.. زمام المبادرة حينما تواصلن عبر مواقع التواصل وناقشن الفكره بقصد نشر التعلم عن بعد من خلال كورسات "أون لاين" في مجالات متنوعه، وقد عزز ظهور جائحة كورونا، تنفيذ تلك المبادرة علي أرض الواقع.

وبحسب الطالبتين تقي وبسمله، فإن فكرة المبادرة تمخضت بعد توقف الدراسة بالجامعات والمدارس، فقررن تسليط الضوء على التعلم أونلاين، من خلال كورسات مجانية في مجال دراستهن أو كورسات تثقل من الشخصيه وتنمى المواهب وتزيد المعرفه.

قالت الطالبتان: إن التدهور فى مستوى الثقافة وقلة الوعى؛ مشكلة مجتمعية والمبادرة تركز على التثقيف بتقديم كورسات حول أساسيات المجالات الهامة، لنضع المتدربين على أول الطريق لينطلقوا من نقطة الصفر، من خلال شغل أوقات الفراغ الكبير بين الشباب، بعد ملاحظة الإتجاه لما لا يفيدهم.

وأضفن أن المبادرة تستهدف شباب يتراوح أعمارهم بين 14 و23 عاما ومدتها 60 يوما، وبدأ تنفيذها قبل نحو شهر، بمشاركة 3000 شاب من الجنسين، وجروب المبادره يتابعه نحو 11 ألف علي مستوي الجمهوريه، وجميع القائمين علي تنفيذها شباب من نفس عمر المستهدفين يعملون بشكل تطوعي، ويقدموا خبراتهم فى مجال التعلم أونلاين ويتم إختيار كل عضو بناءا على معلوماته وثقافته، وجميع الكورسات والداتا مجانيه 100%.

أوضحن الطالبات، أن الكورسات يتم عرضها بطرق مختلفة، فكل كورس أو كتاب أو داتا يكون ليها deadline، ونعتمد على تشجيع المشاركين باختيار أفضلهم كل فتره ومنحهم الجوائز، ونتابعهم خطوه بخطوه ونعلمهم كيفية التعامل مع منصات التعلم "أون لاين"، خاصة أن معظمهم لم يسبق لهم التعامل معها.

والمجالات التي تقدمها المبادرة: اللغه الإنجليزية، لغة ثانية يختارها المشارك من بين ٨ لغات متنوعه، soft skills، مهارات كمبيوتر، علم نفس، إسعافات أوليه، لغه عربيه، تاريخ، وكان اختيار اللغه العربية والتاريخ محط انتقاد للبعض في البداية، لكن الإصرار علي إدراجهما ضمن المبادرة سببه أننا نعانى من مشكله "الهويه"، لذا نرغب في تعزيزها.