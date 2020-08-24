"التشكيليين": الأعمال المشاركة في مسابقة العاصمة الإدارية غير ملائمة

قالت الدكتورة صفية القباني، نقيب الفنانين التشكيليين، إن الأعمال المشاركة فى مسابقة شاهد النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية، جاءت غير ملائمة، بسبب سوء فهم من المشاركين، لفلسفة العمل المطلوب في المسابقة.

وأضافت "القباني"، في تصريح لـ"الوطن": لذلك جاءت الأعمال المشاركة على شكل نصب تذكاري، بينما المطلوب هو شاهد النصب التذكاري، مشيرة إلى أنه تم عرض الأعمال المقدمة من أعضاء النقابة، ومن جهات أخرى، تقدمت بأعمال للهيئة في ذات المسابقة، لكن الأعمال غير ملائمة للمشروع الجاري تنفيذه، ويرجع هذا لضيق الوقت، وعدم تقدم الكثير من الفنانين المتخصصين إليها، فقد تم الإعلان عن المسابقة فى آخر يوليو الماضي.

ولفتت إلى أنه سيتم توقيع برتوكول تعاون مع اللواء ا. ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية، ليشمل التعاون مع الفنانين التشكيليين، أعضاء النقابة، في مختلف التخصصات في المشاريع القومية، والعاصمة الإدارية من خلال هذا البرتوكول.