حظك اليوم الثلاثاء 25-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

بتميز مولود برج الجوزاء بحبه لقضاء وقته مع الأشخاص المقربين منه، كما أنّه يتمتع بشخصية اجتماعية، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يدفعك اليوم نحو خلق جو من النشاط والحيوية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

المريخ في منزلك الحادي عشر قد يفتح أمامك الأبواب لتعيش أوقاتا رائعة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.