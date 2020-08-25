حظك اليوم الثلاثاء 25-8-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بحبه للشعر والأدب وقراءة الروايات وبشكل خاص ذات الطابع الرومانسي، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك نظرة أشمل وتحصل على تقدير الكثيرين.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك اليوم نحو أن ترسم اليوم لوحة جميلة لحياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.