حظك اليوم الثلاثاء 25-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته القوية والقيادية، كما أنّه يتمتع بثقة كبيرة في نفسه ما تجعل المحيطين به يظنونه مغرورا، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

المريخ في منزل الحظ يدفعك للتركيز على أهدافك ورغم الضغوط تعتني بأعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

قد تشغلك مشكلات عاطفية وعائلية ويملؤك الحنين للماضي، لكن لا تدع ذلك يمنعك من الاستمتاع بالحاضر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.