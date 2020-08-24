"التهامي" يعلن استئناف الدراسة بمدرسة الإنشاد الديني سبتمبر المقبل

كشف الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين ورئيس مدرسة الإنشاد الديني، أن الدراسة في مدرسة الإنشاد سوف تعود في السبت الأول من شهر سبتمبر المقبل، وسيجري استئناف الدراسة بها مع الدفعة العاشرة والتي توقفت عن الدراسة بسبب جائحة كورونا.

وأسس الشيخ محمود التهامي مدرسة الإنشاد الديني سنة 2014 والتي تبنت مواهب الشباب في الإنشاد الديني والابتهالات، وخرجت أكثر من 500 منشد من النوعين ومن مختلف البلاد، والتي يرعاها حاليًا قطاع صندوق التنمية الثقافية ومقرها حاليًا قصر الأمير طاز، تأكيدًا لدور الدولة في تجديد الخطاب الديني ونشر المحبة والتسامح والسلام والروحانيات التي يتمتع بها فن الإنشاد الديني، لمواجهة ثقافة العنف والتطرف والإرهاب.