خلال أسبوع.. إعدام 2 طن أغذية فاسدة في الدقهلية والتوصية بغلق 91 منشأة

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم، عن جهود الحملات الرقابية علي منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية ، بنطاق المحافظة خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس والتي أسفرت عن إعدام 2 طن أغذية متنوعة و 282 لتر عصائر وألبان والمرور على 274 منشأة.

وبحسب بيان للدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فقد جري تحرير 123 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشآت، كما تم التوصية بغلق 91 منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص.

وقال مكي إنه جري إعدام 1944 كيلوجرام أغذية متنوعة وكذلك 282 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية، كما تم إرسال 454 عينة إلي المعامل للفحص كما تم ضبط 980 كيلو أغذية متنوعة.

شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.