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إعدام 103 كيلو أغذية وتحرير 18 محضر بمدينة رأس سدر

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حماده الشوادفي
08:20 ص | الإثنين 24 أغسطس 2020
الحملة

الحملة

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أمس الأحد، حملة صحية على المنشآت الغذائية بمدينة رأس سدر، للوقوف على مدى صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للمواطنين، والالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والشهادات الصحية لكافة العاملين بالأغذية.

وأسفرت الحملة عن إعدام 103 كيلو جرام من الأغذية التالفة، و6 لترات من المشروبات الغازية الفاسدة، وتحرير 18 محضرا متنوعا.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة استهدفت 10 منشآت غذائية بمدينة رأس سدر وجرى خلالها تحرير 18 محضر، بينهم 4 محاضر لنقص اشتراطات النظافة، و 14 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالأغذية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية، وتحرير مذكرة غلق لمنشأة غذائية بها نقص شديد بالاشتراطات الصحية، وخطر داهم علي الصحة العامة

وأكد وكيل الصحة، على استمرار حملات التفتيش على المنشآت الغذائية في جميع مدن المحافظة، للحفاظ على صحة المواطنين.

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