وظائف شاغرة لخريجي تجارة وما يعادلها من شهادات ببنك فيصل الإسلامي

أعلن بنك فيصل الإسلامي، عبر الموقع الرسمي الخاص به عن عدد من الوظائف الشاغرة للعمل في فروع البنك بمصر، لخريجي كليات التجارة والأقسام المماثلة لنفس التخصص، على أن يكون التقديم للوظائف متاحًا لمدة شهر من إعلانها على الموقع.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية الوظائف والشروط المطلوبة وكيفية التقديم لها كالتالي:

Application admin

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على بكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها من شهادات.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة 3 سنوات في ذات المجال.

- معرفة العمل بأجهزة وبرامج تكنولوجيا المعلومات.

- أن يكون على معرفة تامة بقاعدة بيانات Oracle وSQL.

- أن يكون على معرفة بالعمل بأجهزة وبرامج تكنولوجيا المعلومات.

Application Support.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على بكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها من شهادات.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة 3 سنوات في ذات المجال.

- معرفة العمل بأجهزة وبرامج تكنولوجيا المعلومات.

- أن يكون على معرفة تامة بقاعدة بيانات Oracle وSQL.

- أن يكون على معرفة بالعمل بأجهزة وبرامج تكنولوجيا المعلومات.

Software Tester

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على بكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو درجة معادلة.

- أن يكون الحد الأدنى 3 سنوات من الخبرة كدعم للتطبيق أو دور مماثل.

- يفضل اعتماد ISTQB.

- يفضل أن يكون لديه خبرة في تحليل البيانات.

- يفضل أن يكون على معرفة بالعمل بأجهزة وبرامج تكنولوجيا المعلومات.

Network

الشروط المطلوبة

- وظيفة مهندس الشبكة: يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في التوجيه والتبديل والمعرفة بشبكات مراكز البيانات.

- وظيفة مهندس الصوت: يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في تكوين واستكشاف أخطاء Cisco CUCM / Cisco CUCCX وإصلاحها ويفضل تجربة Cisco CMS (مؤتمر فيديو).

- وظيفة فني شبكات: يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في تطبيقات UTP وFiber السلبي ويفضل تجربة التطبيقات السلبية لمراكز البيانات.

System admin

الشروط المطلوبة

- يكون المتقدم للوظائف حاصلا على بكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو درجة معادلة.

- يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

- يفضل دعم المستخدم النهائي ومدير النظام في القطاع المصرفي.

- أن يكون على معرفة بالعمل بأجهزة وبرامج تكنولوجيا المعلومات.

Project Coordinator

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على بكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو درجة معادلة.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

- أن يكون على معرفة بالعمل بأجهزة وبرامج تكنولوجيا المعلومات.

Developer

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على بكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو درجة معادلة.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

- أن يكون لديه تجربة في تطوير تطبيقات الويب في أي إطار عمل MVC.

- يفضل أن يكون لديه خبرة للعمل كمطور للبرامج الوسيطة تصل إلى عامين.

- إجادة العمل بأجهزة وبرامج تكنولوجيا المعلومات.

إداريون

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط تجارى.

- ألا يزيد السن عن 25 عام.

- إجادة إستخدام تطبيقات الحاسب الآلي Word, Excel,PowerPoint.

- إجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة.

- أن يكون من سكان القاهرة الكبرى.

مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية

- أن يكون حاصلا على بكالوريوس تجارة ويفضل الحصول على مؤهلات أعلى في مجال المراجعة الداخلية والتفتيش.

- أن يكون لديه خبرة مصرفية لا تقل عن 28 سنة منها 10 سنوات في مجال المراجعة الداخلية والتفتيش.

- أن يكون على معرفة عالية بقانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والتعليمات والضوابط الرقابية المنظمة لعمل البنوك.

- أن يكون لديه قدرات إشرافية ومهارات قيادية عالية مع القدرة على الاتصال والتعامل مع الآخرين.

- القدرة على إعداد التقارير التي تعرض على الإدارة العليا.

- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

خطوات التقدم للوظائف المتاحة

- إرسال السيرة الذاتية للإدارة العامة للموارد البشرية على العنوان 149 شارع التحرير – ميدان الجلاء – الدقي – الجيزة.

- أو إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني humanres@faisalbank.com.eg مع ذكر كود الوظيفة (202012)، على أن يتم غلق باب التقديم للوظائف خلال شهر.