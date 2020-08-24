عاجل.. القبض على مدير تسكين حي باب الشعرية ومقاول لتلقي رشوة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من القبض على مدير التسكين بحي باب الشعرية، وآخر يعمل مقاول بناء، حال تقاضيهما مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكة إحدى المباني، الذي تقرر إزالتها ضمن مشروع تطوير العشوائيات بحي منشية ناصر.

وذلك مقابل إدراج المتهم اسمها ضمن كشوف حصر التسكين للمقرر لهم الحصول على وحدات سكنية بديلة، وأسفرت تحريات الهيئة، عن أن المتهم يستغل سابقة عمله كمدير سابق لتسكين حي منشية ناصر، ويستعين ببعض معارفه ومن العاملين بنطاق الحي، للإيقاع بضحاياه الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وبعرض المتهمان على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

كما واصلت الهيئة، جهودها بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، والوحدات المحلية بكل من محافظات الإسكندرية، ومطروح، والغربية، وذلك بالمرور على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية والطبية.

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 1902 صنف من المواد الغذائية والتموينية منتهية الصلاحية، وحوالي 2.1 طن لحوم طازجة ودواجن مذبوحة بمحال الجزارة، وبمجازر غير مرخصة، وحوالي نصف طن من مجمدات الأسماك مجهولة المصدر، غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، وتحرير عدد 733 محضر لعدد من المخابز، التي تنتُج الخُبز غير مطابق للمواصفات والأوزان القانونية.

وتحرير عدد 16 محضر لمستودعات توزيع البوتاجاز، لقيامها ببيع الاسطوانات بأسعار زيادة عن القيمة المقررة وعدم الالتزام بمزاولة النشاط في المواعيد الرسمية، بالإضافة الى ضبط 74 عبوة مبيد زراعي منتهي الصلاحية، بالاضافة الى ضبط عدد 2550 أمبول مخدر غير مصرح بالاتجار فيه، وحوالي 1100 عبوة من المستلزمات الطبية غير الصالحة للاستخدام ببعض الصيدليات.

جرى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال كل المخالفات، حيث جرى تحرير 1419 محضر مخالفة متنوع، وإحالة جميع المخالفات ومرتكبيها للنيابات العامة المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.