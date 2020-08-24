دكتور بـ"قصر العيني" يكشف العلاقة بين كورونا والجهاز الهضمي

كشف الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني، العلاقة بين فيروس كورونا والجهاز الهضمي، قائلا إن فيروس كورونا مرض تنفسي إذا أصاب 100 شخص 80% منهم سيكونوا دون أعراض أو أعراضهم بسيطة، لذلك أعداد كورونا في العالم هي 10 أضعاف الأعداد التي تم إحصائها على الأقل.

وأضاف "المنيسي"، خلال لقاء ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلاميات سهير جودة ومفيدة شيحة ومني عبد الغني، أن كورونا لا تصيب فقط الجهاز التنفسي، إذ أن 20% من الأشخاص فوق 18 عاما أعراض الفيروس تظهر بالجهاز الهضمي، وتتمثل الأعراض في مغص بالبطن، وقيء بنسبة 12%، وإسهال بنسبة 22% مع ارتفاع الحرارة.

وأوضح أن 45- 55% من مصابي كورونا ترتفع حرارتهم فقط، لافتا إلى أن هناك أنواع من الأطعمة تتسبب في قيء وإسهال ومغص عند تناولها مثل الأرز المعمر والأرز باللبن، لذلك لا يمكن التمييز، "أي حد بيجيله نزلة معوية نقول له يبقى أنت عندك كورونا للاحتراز".

وأشار إلى أن كورونا ليس مرضا تنفسيا فقط، إذ أنه يصيب أيضا الأوعية الدموية، مثل كثير من الفيروسات من هذا النوع، "إحنا بنخاف في مضاعفات كورونا لما بيصيب الجهاز التنفسي أو التهاب القشرة المُخية، وهذا نادر أو من تسمم وجلطات الدم".

وأوضح أن مضاعفات النزلات المعوية في الجهاز الهضمي عبارة عن جفاف وإغماءات وتأثر في عضلة القلب واضطراب الصوديوم والبوتاسيم ما يؤديان لمشكلات عديدة، كما أنه يوجد أشياء مناعية يمكن أن تحدث، إذ يمكن للجسم مناعيا كسر كرات الدم الحمراء ورفع الصفرا ويؤثر على الكلى، مشددا أن هذه المضاعفات لا تحدث مع مصابي كورونا أو الالتهاب الفيروسي.