مركز التطوير المهني بجامعة المنيا يشارك في الملتقى التوظيفي الافتراضي

أعلن مركز التطوير المهني بجامعة المنيا عن المشاركة في الملتقى التوظيفي الافتراضي الأول تحت رعاية وزيرالتعليم العالى والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار ودعم رؤساء عشر جامعات وذلك يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر 2020.

يعد ملتقى التوظيف الإفتراضي للمراكز الجامعية للتطوير المهنى UCCD 2020 هو أول ملتقى توظيفي إفتراضي مجمع للجامعات المصرية الحكومية يحضره نخبه من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية.

يأتي هذا الملتقى انطلاقا من دور المراكز الجامعية للتطوير المهني التي تسعي دائما لبناء وتطوير روابط أكثر عمقًا بين الجامعات ومتطلبات سوق العمل وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين الجامعات وأصحاب الأعمال من خلال تأهيل خريجين قادرين علي المنافسة في سوق العمل يساهمون مساهمة حقيقية في تنمية مجتمعهم.

وتحقيقا لذلك يفتح المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنيا قنوات اتصال مباشرة مع أصحاب الأعمال بغرض توفير فرص توظيف مناسبة تتناسب مع طبيعة مخرجات البرامج الأكاديمية التي تقدمها مختلف كليات الجامعة بالإضافة لتوفير فرص تدريب متخصصة لدعم منظومة التدريب والممارسات العملية داخل بيئة سوق العمل الفعلي، وبذلك لا يقف دور المركز عند خطوة تأهيل الطلاب بل يمتد لزيادة قدراتهم المهنية والتنافسية بما يساعدهم فى تعزيز فرص الحصول على العمل لينعكس بمردود إيجابي على اقتصاد محافظة المنيا بما يتفق مع أهداف رؤية مصر2030 لخلق الوظائف وتمكين الشباب والابتكار.