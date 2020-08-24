خاص لـ"الوطن".. التموين: توصيل البطاقات الصادرة حديثا للمنازل

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة أبرمت اتفاقًا مع الهيئة القومية للبريد، تتولى بموجبه لأول مرة، هيئة البريد لتوصيل بطاقات التموين الصادرة حديثًا إلى منازل المستهلكين.

وكشف مدكور لـ"الوطن"، أن الوزارة في إطار تحولها الرقمي لخدمات بطاقات التموين، المفعل به جزئيًا منذ فترة عبر موقع دعم مصر، بدأت تفكر في خطوات رقمنة أكبر، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، موضحًا أن الوزارة ستعلن كل تفاصيل مشروع توصيل بطاقات التموين للمنازل، قبل نهاية العام الجاري.

وأشار مدكور، إلى أن خدمة توصيل بطاقات التموين للمنازل، ستكون على غرار ما تقدمه الهيئة القومية للبريد، من خدمات مماثلة في توصيل خدمات حكومية أخرى، سواء فيما يتعلق بخدمات المرور والتراخيص الخاصة بالسيارات، وأيضا خدمات البنوك، موضحًا أن توصيل البطاقات للمنازل سيكون برسوم إضافية.

وعن موعد بدء تفعيل هذه الخدمة، قال إنها مرتبطة ببعض الخدمات الجديدة التى ستطرح على موقع دعم مصر، وبوابة مصر الرقمية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التى ستنطلق في الأسابيع المقبلة، وسيطرح عليهما خدمات تموينية جديدة سواء فيما يتعلق بإصدار البطاقات الجديدة عبر الانترنت، أو استخراج بدل تالف أو فاقد،أو إضافة أفراد جدد، وعندما نبدأ بث هذه الخدمات للمواطن، ستنطلق معها خدمة توصيل البطاقات للمنازل.