توقعات طقس 72 ساعة.. حار رطب نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 36

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، وتكون الرياح معتدلة وتنشط أحيانا، معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة نهارا لطيف ليلا على جنوب الصعيد.

وتنخفض الحرارة قليلًا يوم الأربعاء، ليسود طقس مائل للحرارة رطب نهارا، معتدل ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارا، معتدل ليلا، على السواحل الشمالية الغربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الثلاثاء 25 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30.

طقس الأربعاء 26 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30.

طقس الخميس 27 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 30.