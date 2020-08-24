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محافظ القليوبية يتفقد مستشفى الخانكة المركزي المنتظر افتتاحه

كتب:

حسن صالح
05:52 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
جانب من الجولة

جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية، تفقد خلالها مستشفى الخانكة المركزي وذلك لدفع الأعمال والوقوف علي نسب التنفيذ، ورافقه خلال الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة.

وتفقد المحافظ مبنى المستشفي وبعض الغرف التي تم الانتهاء من تشطيبها بالكامل، وأكد المسئولون بالموقع على انتهاء الأعمال وتسليم المستشفى بحلول 30 سبتمبر 2020.

جدير بالذكر أن المستشفى بلغت تكلفتها 220 مليون جنيه وتتكون من 110 سرير إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي ويوجد مبنى علي حدة للعيادات الخارجية لكل التخصصات الطبية. كما قام المحافظ بجولة لأجنحة المستشفى.

وأعطى بعض التوجيهات والملاحظات بالعمل وأمر بملافاة تلك الملاحظات، والعمل بالتوازي في توريد الأجهزة والمعدات الطبية، حيث تم توريد أسرة العناية المركزة بالكامل، كما تم الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل والانتهاء أيضا من تركيب أجهزة التكييف المركزي واختبارها والانتهاء من صب أرضية فناء المستشفي وتركيب أعمدة الإنارة لبدء توصيل الكهرباء واطلاق التيار لبدء تركيب الاجهزة الطبيه واختبارها.

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