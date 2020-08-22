محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، وعبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة والتي انطلقت اليوم السبت الموافق 22/8/2020 وستستمر حتى 2/9/2020.

وشملت جولة المحافظ اليوم لجان مدرسة بنها الثانوية العسكرية للبنين، للتأكد من جاهزيتها والتزامها باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من التعقيم والتطهير والرش لمجابهة جائحة كورونا.

ووجه المحافظ مسؤولي التربية والتعليم، بضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامات مع الحفاظ على المسافات الآمنة داخل اللجان وخارجها، بالإضافة إلى توفير كل سبل الراحة للمراقبين لأداء الامتحانات على الوجه الأكمل.

واطمأن المحافظ على وصول أسئلة الامتحانات وحسن تامين اللجان، مضيفا أن هناك تنسيق كامل مع مديرية الأمن لتأمين اللجان والإشراف على تنظيم دخول وخروج الطلاب ومنع أي تزاحم أو تكدس أمام اللجان.

وكلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كل أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان، عقب كل امتحان.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون اختبارات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، 7023 طالبا وطالبة موزعين على 12 لجنة بمدن وأحياء المحافظة.