محافظ القليوبية يتابع تطوير ورفع كفاءة طريق بنها - المنصورة

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تطوير ورفع كفاءة طريق بنها - المنصورة بطول 17 كيلومترًا، الذي تقوم بأعماله شركات "السلام" و"النيل" و"الرواد"، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأشار "الهجان" إلى أن مشروع تطوير طريق بنها - المنصورة يعد استكمالًا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا، ويهدف لتطوير الطريق لتحقيق سهولة نقل وحركة التجارة ومواد البناء والمواد البترولية بين محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية وغيرها من المحافظات، مشيرًا إلى أنه مع الانتهاء من المشروع سيشعر المواطن بنقلة نوعية كبيرة في مستوى السيولة المرورية بالطريق.

كما تابع "الهجان" استكمال رفع القمامة أسفل كوبري المنصورة، حيث تم رفع 300 طن قمامة والتي كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية بمطلع الكوبري، إضافة إلى تشويه المظهر الحضاري للمنطقة، ووجه المحافظ بتكثيف العمل لإنهاء باقي التراكمات المتبقية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة التي تعاني الإهمال منذ سنوات طويلة مضت.