مظاهرات العنصرية تعود لأمريكا

اندلعت احتجاجات فى ولاية ويسكونسن الأمريكية، عقب إطلاق الشرطة النار على رجل من ذوى البشرة السوداء، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول فى مدينة كينوشا، وقالت وسائل إعلام محلية إن الرجل المصاب نُقل إلى المستشفى، مساء أمس، فى حالة خطيرة، بعدما أطلقت الشرطة النار عليه عدة مرات، ويعد الحادث هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، حيث قتلت الشرطة الأمريكية بالرصاص، منذ يومين، مواطنا من ذوى البشرة السوداء فى مدينة لافاييت بولاية لويزيانا، خلال محاولة القبض عليه، كما أُضرمت النيران فى مركز شرطة خلال مظاهرة فى مدينة بورتلاند بولاية أوريجون، ما دفع القوات لإطلاق قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين.

من جهة أخرى، ذكر موقع "ديلي بيست"، نقلاً عن مصادر فى البيت الأبيض، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وكبير مستشاريه، على اتصال شخصي برئيس الصندوق الروسى للاستثمار المباشر، كيريل دميترييف، وأضافت المصادر أن كوشنر ودميترييف ناقشا، من خلال وسطاء، فرص التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، كما التقيا شخصياً، وبحثا أموراً أخرى تتعلق بقضايا التسوية في الشرق الأوسط، وخفض إنتاج النفط، ومكافحة كورونا. ولم يستبعد الرئيس الأمريكي أن تتوقف الولايات المتحدة تماماً في مرحلة ما عن التعامل مع الصين، وقال لقناة فوكس نيوز: سأفكر في الأمر.

ووسمت إدارة موقع "تويتر" إحدى تغريدات ترامب، بعلامة تشير إلى أنها تحتوي على معلومات مضللة.

وردت إدارة الموقع على تغريدة لـ"ترامب" انتقد فيها مجدداً أعضاء الحزب الديمقراطي، وقال تشاد وولف، كبير مسئولي الأمن الداخلي، إن إدارة ترامب لا تملك سلطة إرسال جهات إنفاذ القانون إلى أماكن الاقتراع خلال انتخابات الرئاسة المقبلة، رغم اقتراح الرئيس إمكانية نشر أفراد تابعين للحكومة الاتحادية لمنع التلاعب الانتخابي.