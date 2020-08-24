أنغام تروج لأغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك" عبر تيك توك

بدأت النجمة أنغام، الترويج لأغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"، عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات، تيك توك، واستعدادا لطرحها عبر منصاتها الرسمية خلال الأيام المقبلة.

وعلقت الفنانة أنغام على الحفل الذي أحيته عند سفح الهرم برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشرت صورة لها من الحفل، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وكتبت: "ليلة من العمر بمذاق الفخر والعزة وأمنيات بالسلام والخير، عيدكم مبارك من مصر"، مختتمة منشورها بوسم "تحيا مصر".

ووجهت أنغام، خلال حوارها مع الإعلامية جاسمين طه زكي المذاع عبر فضائية "dmc"، الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحة أن الشركة قامت بمجهود غير عادي العام الحالي خاصة في مجال الدراما، "عاملة أعمال درامية السنة دي محسوسة مش بس في مصر بل في الوطن العربي كله بشكرهم على ده وبحييهم وأتمنى لهم الخير في السنوات اللي جاية".

وتابعت: "بشكر كل من وقف وراء الكاميرات لإنتاج مثل هذه الأعمال الدرامية الناجحة التي ظهرت في السباق الرمضاني المنقضي"، موضحة أنها تابعت مسلسل "الاختيار".