مصرع سيدة سقطت من الطابق الرابع بالمحلة لاختلال توازنها

شهدت منطقة سكة الوسطي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع سيدة نتيجة سقوطها من الطابق الرابع من منزلها كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الجثة إلي مشرحة مستشفي المحلة العام.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع السيدة سحر السيد محمد 40 سنة مقيمة بمنطقة السكة الوسطى إثر سقوطها من الطابق الرابع.

كما انتقلت قوة من مباحث قسم ثالث إلى محل البلاغ وتبين من خلال التحقيقات أن السيدة اختل توازنها أثناء وقوفها فى شرفة منزلها ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها ولا يوجد شبهه جنائية.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الحادث.