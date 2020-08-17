رئيس مدينة المحلة يتفقد أعمال التطوير بميدان المحطة وتجهيز "المبرة"

تفقد اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة، اليوم، أعمال التطوير لمحطة السكة الحديد، وتطوير منطقة ميدان المحطة وبنزايون وشارع مستشفى المبرة بصحبة نوابه ورؤساء الأحياء ومسؤولي أعمال التطوير.

كما تفقد رئيس مجلس المدينة عمليات إحلال وتجديد محطة سكة حديد المحلة، حيث تضمنت المحطة الجديدة حوالي 26 غرفة بالإضافة لصالات الانتظار وغرف التذاكر المميكنة والمكيفة وتجديد الأرصفة وشبكات المياه والكهرباء أما المنطقة الخارجية فيتم رصفها بالانترلوك بمساحة 2500 متر تقريبا.

كما أشار إلى تزيينها بحوالي 30 حوض رخام وسيتم عمل سور حديدي ببوابات لحماية الدخول والخروج من المحطة.

كما وجه رئيس المدينة خلال جولته بمنطقة بنزايون برفع جميع الاشغالات المحيطة بالمنطقة والاهتمام برفع القمامة وضرورة رفع الباعة الجائلين من أمام المحطة ونقل جميع المركبات والسيارات المجاورة للمحطة بمساعدة شرطة المرور.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تفقد أعمال التطوير بشارع مستشفى المبرة حيث يتم رفع الطبقة السطحية القديمة المتهالكة، استعدادا لأعمال الرصف بالشارع، حيث يعد هذا الشارع من الشوارع الحيوية التي تربط بين منطقة بنزايون وطريق الرجبي كما تفقد كوبري المشاة العلوي و قد وجه بضرورة تطويره بالتزامن مع الاعمال الجارية بالمنطقة.

كما اختتم الجولة بشارع الانتاج حيث سيتم الشروع في اعمال الرصف فيه خلال الفترة القادمة بداية من امام محطة المياه الجديدة والديوان العام لرئاسة حي ثان .