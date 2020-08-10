صور.. رئيس المحلة يعلن الانتهاء من تجهيز 116 مقرا انتخابيا للشيوخ

أعلن اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، الانتهاء من تجهيز 116 مقرا يضم 169 لجنة لانتخابات مجلس الشيوخ على مستوى مركز ومدينة المحلة، والمقرر انعقادها غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى أن التجهيزات والاستعدادات تضمنت توفير مقاعد لكبار السن واستراحات للمواطنين مع مراعاة التباعد بين المواطنين، وتعقيم وتطهير جميع المقررات واللجان، والاهتمام برفع الإشغالات وأعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المقرات.

كما تم تهيئة وتسوية أفنية المدارس الموجود بها لجان انتخابية، وتواجد مشرفون للمساعدة وتسهيل مهمة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

وأكد رئيس المدينة ثقته في مواطنى مدينة المحلة ومراكزها ووعيهم السياسي تجاه بلدهم، وأن مشاركتهم في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني وقومي يستطيع من خلاله المواطن أن يصنع المستقبل.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين خلال التصويت بالانتخابات.