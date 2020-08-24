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محمد جمعة يستأنف مهامه كصحفي في "هجمة مرتدة" الأحد

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خالد فرج
08:06 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
محمد جمعة

محمد جمعة

يستأنف الفنان محمد جمعة، تصوير دوره في مسلسل "هجمة مرتدة"، للمخرج أحمد علاء، الأحد المقبل، داخل موقع تصوير لم يتحدد بعد.

وقال جمعة، لـ"الوطن"، إنه يجسد شخصية صحفي بحسب أحداث المسلسل، متمنيا أن ينال دوره إعجاب الجمهور عند عرضه في رمضان المقبل.

مسلسل "هجمة مرتدة"، مأخوذ عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية، وكان من المقرر عرضه في سباق دراما رمضان الماضي، إلا أن استلزم أحداثه السفر خارج مصر، أعاقت عرضه في هذا التوقيت، بخاصة مع قرار تعليق حركة الطيران بسبب جائحة كورونا.

"هجمة مرتدة" من بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، ندي موسي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار.

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