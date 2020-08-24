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القصير يدعو وزيرا الزراعة والثروة الحيوانية بالسودان لزيارة مصر

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الوطن
07:16 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
وزير الزراعة

وزير الزراعة

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضىي، دعوة رسمية إلى المهندس عبدالقادر تركاوي وزير الزراعة والغابات، والدكتور عادل فرح وزير الثروة الحيوانية والسمكية بالسودان، لزيارة مصر.

ودعا القصير الوزيرين، للتباحث في تفعيل المشروعات المشتركة بين مصر والسودان في مجال الزراعة والثروة الحيوانية.

كما تواصل القصير أيضا هاتفيا، مع الوزيرين السودانيين، وناقش معهما أهمية تفعيل المشروعات المشتركة، وتشجيع الاستثمار الزراعي بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك في إطار الزيارة التي قام بها مؤخرا مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لدولة السودان الشقيق.

 

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