إزالة 28 حالة تعد على أراض زراعية جنوب غرب الأقصر
07:49 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
جانب من أعمال الحملة
أعلن المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، أن الأجهزة التنفيذية شنت حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، اليوم الإثنين، وذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بإٕزالة التعديات على أملاك الدولة والاراضي الزراعية بنطاق المحافظة تنفيذاً لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأوضح رئيس المركز، أنه أسفرت الحملة عن إزالة عدد 28 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 5 أفدنة و16 قيراط و4 أسهم، وذلك عبارة عن أسوار بارتفاعات مختلفة من الطوب الابيض والأسمنت، وذلك بناحية قرية القرايا، غرب المدينة.