إزالة 28 حالة تعد على أراض زراعية جنوب غرب الأقصر

أعلن المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، أن الأجهزة التنفيذية شنت حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، اليوم الإثنين، وذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بإٕزالة التعديات على أملاك الدولة والاراضي الزراعية بنطاق المحافظة تنفيذاً لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأوضح رئيس المركز، أنه أسفرت الحملة عن إزالة عدد 28 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 5 أفدنة و16 قيراط و4 أسهم، وذلك عبارة عن أسوار بارتفاعات مختلفة من الطوب الابيض والأسمنت، وذلك بناحية قرية القرايا، غرب المدينة.