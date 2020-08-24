رئيس التحرير

محمود مسلم

إزالة 28 حالة تعد على أراض زراعية جنوب غرب الأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
07:49 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
جانب من أعمال الحملة

جانب من أعمال الحملة

أعلن المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، أن الأجهزة التنفيذية شنت حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، اليوم الإثنين، وذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بإٕزالة التعديات على أملاك الدولة والاراضي الزراعية بنطاق المحافظة تنفيذاً لتوجهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأوضح رئيس المركز، أنه أسفرت الحملة عن إزالة عدد 28 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 5 أفدنة و16 قيراط و4 أسهم، وذلك عبارة عن أسوار بارتفاعات مختلفة من الطوب الابيض والأسمنت، وذلك بناحية قرية القرايا، غرب المدينة.

اقرأ المزيد:

إزالة 12 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرية الحبيل جنوب شرق الأقصر

كيف تعوض الأقصر وأسوان تراجع أعداد سياح شرم والغردقة؟.. "السياحة" تجيب

"الرعاية الصحية" تعلن امتداد مبادرة "اطمن" لتشمل محافظة الأقصر

ضبط طن دقيق مخابز قبل بيعه بالسوق السوداء بالقرنة غرب الأقصر