"ربيع" يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس: طالبنا باستمرار تطوير الممر الملاحي

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه أطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقائه به اليوم، على ملف شامل لحركة الملاحة في قناة السويس، من يناير حتى 20 أغسطس.

وقال في تصريحات لـ"الوطن"، إن قناة السويس، شهدت مرور 12 ألف سفينة، في الفترة من يناير وحتى أغسطس، بزيادة 191 سفينة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد على أن مجلس البحر البلطيقي الدولي، أشاد بزيادة حركة السفن في قناة بنسبة تصل إلى 8%، برغم انخفاض حركة أسطول سفن الحاويات العالمي بنسبة 11.6%.

وكشفت إيرادات قناة السويس من يناير حتى 22 أغسطس، موضحا أنها وصلت إلى 3.5 مليار دولار.

وعن توصيات رئيس الجمهورية له، قال إن الرئيس طالب باستمرار تطوير الممر المائي وكفاءته، موضحا أن هذا التطوير شمل 10 من بين 16 محطة مراقبة سفن بطول القناة، إلى جانب وضعها ضمن خطة التحول الرقمي، فضلا عن تطوير 5 جراجات بطول المجرى، إلى جانب إنشاء جراج جديد في قناة السويس الجديدة.