محافظ كفر الشيخ يستعين باثنين من خريجي البرنامج الرئاسي ضمن تمكين الشباب

قرر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الاستعانة بكل من هيام محمد حمدي عبدالعزيز الطباخ خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإسلام طه السيد محمد خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بمكتب معاوني المحافظ، للإشراف والمعاونة في ملفات متعددة، وهما أيضا من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

يأتي ذلك في ضوء الأهمية الكبيرة لدور الشباب في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك العمل على إعدادهم وتخفيزهم للمشاركة في تولي مهام العمل السياسي والتنفيذي والإداري في الدولة المصرية، وذلك انطلاقا من العديد من الاعتبارات، التي يأتي على رأسها أهمية دور الشباب في بناء المستقبل وتعزيز التطور والتنمية، فهم يمثلون نصف الحاضر وكل المستقبل فضلا عن كونهم إحدى المزايا التنافسية للاقتصاد المصري.