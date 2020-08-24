حملات المحافظات: استرداد 7684 متراً فى البحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها الموسعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى مختلف المحافظات.

ونفذت محافظة البحيرة 119 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة بإجمالى مساحة 7684 متراً مربعاً بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومراكز الشرطة، من خلال حملة موسعة لإزالة التعديات نفذت عدد 10 قرارات لتعديات على مصرف «الطلمبات الرئيسى»، بزمام هندسة صرف «إدكو»، على مساحة 3487 متراً مربعاً، وتنفيذ عدد 62 قرار إزالة على ترعة المحمودية بزمام هندسة رى مركز المحمودية، عبارة عن 40 قرار إزالة لمبانٍ بالطوب الأبيض والخرسانة و22 قرار إزالة لزراعات على مساحة 1605 أمتار مربعة، وكذا تنفيذ عدد 47 قرار إزالة على مساحة 3127 متراً مربعاً على أملاك الرى بنطاق قرية كفر نكلا بقرية أريمون جسر ترعة المحمودية البر الأيمن بالمحمودية.

إزالة 35 حالة تعد على المجارى المائية بكفر الشيخ.. وإنهاء 11 تعدياً فى سوهاج

ونفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ 35 قرار إزالة تعدٍ على المجارى المائية بمساحة 9417 متراً مربعاً، على مصرف الثلاثين بالتفتيش فى الحامول.

وشنت الأجهزة الأمنية فى سوهاج حملة برئاسة نائب مدير الأمن لقطاع الشمال ومساعد المدير للأمن ومساعد المدير لفرقة الشرق وضباط المراكز والأقسام مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أسفرت عن تنفيذ 11 قراراً شملت 5 قرارات تعدٍ على الأراضى الزراعية، وقرارى تعدٍ على منافع الرى، و4 قرارات لتعديات على منافع نهر النيل بإجمالى 4 قراريط و496 متراً وجرى تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة.