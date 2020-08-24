محافظ دمياط تناقش خطة الأوقاف استعدادا لعودة صلاة الجمعة بـ544 مسجدا

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم بفضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف بدمياط، وذلك لمناقشة خطة المديرية لعودة صلاة الجمعة بـ544 مسجدا بنطاق المحافظة والتى ستبدأ اعتبارًا من يوم الجمعه القادم الموافق 28 أغسطس.

وأكدت المحافظ أنه سيتم وضع خطة محددة لتنفيذ حملات التطهير والتعقيم لتلك المساجد وإتمام كافة الاستعدادات، مؤكدة أيضاً على ضرورة الالتزام بالضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف لمراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى وكذا عدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات وعدم السماح بإقامة صلاة الجنائز أو أى مناسبات اجتماعية.

ومن جانبه، أوضح الشيخ سلامة أنه ومن بين إجراءات فتح المساجد تم توزيع الخطباء والأئمة المعتمدين من الأوقاف، والبدء في تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامة المصلين.