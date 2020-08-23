رئيس التحرير

محمود مسلم

وكيل "تعليم جنوب سيناء" يتابع توزيع مركز أسئلة امتحانات الدور الثاني

كتب:

حماده الشوادفي
01:49 م | الأحد 23 أغسطس 2020
تفقد المركز

تفقد المركز

تفقد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، مركز توزيع الأسئلة بإدارة رأس سدر التعليمية، لمتابعة تأمين مقار لجنة السير وتأمين كل مراحلها خلال فترة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة، بداية من وصول الأسئلة لمراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات، لضمان انتظام سير الامتحانات، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

 جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بالدور الثاني 111طالبًا وطالبة في جميع المواد الدراسية، موزعين على 6 لجان بجميع الإدارات التعليمية.

اقرأ المزيد:

تعليم جنوب سيناء: لم نرصد مخالفات في امتحانات الثانوية "الدور الثاني"

تعليم جنوب سيناء يتلقى 20 تظلما على نتيجة الثانوية العامة خلال يومين

وكيل تعليم جنوب سيناء يناقش الاستعدادات النهائية باللجان الانتخابية

تعليم جنوب سيناء: لم نرصد أي شكاوى بشأن امتحانات الدبلومات الفنية

وكيل "تعليم جنوب سيناء" يتابع المتقدمين لمدرسة الطاقة النووية

"تعليم جنوب سيناء": لم نسجل إصابات بكورونا خلال امتحانات الثانوية

وكيل "تعليم جنوب سيناء" يتابع سير امتحانات العملي للدبلومات الفنية