استقبال طلبات وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 1 سبتمبر

تستمر وزارة التربية والتعليم، في استقبال طلبات الراغبين لشغل وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2020-2021 حتى 1 سبتمبر، التي أعلنت عن بدء استقبالها منذ 16 أغسطس الماضي إلكترونيًا، وذلك عبر الرابط http://tawzef.emis.gov.eg

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تتمثل في:

- فريق العمل سيشكل من العاملين في المدارس الحكومية أو الحكومية لغات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة التي تتبعها المدرسة المراد الالتحاق بها.

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني من العاملين بمديرية التربية والتعليم التي تبعها المدرسة.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط بمديرية التربية والتعليم التابع لها المدرسة.

- سيتم التعامل مع الناجحين في االختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

- في حالة الإشارة الى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد تلك الأوراق من جهتها الرسمية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

وأكدت الوزارة على أن من يتم وقوع الاختيار عليه للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، يحصل على مجموعة مميزات، منها الحصول على مزايا العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل، والحصول على تدريب تقني مستمر على الجودة بمستوى دولي، على يد خبراء معتمدين، واكتساب خبرات علمية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز، وحوافز معنوية ومادية مرتبطة بالأداء.