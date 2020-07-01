بالأسماء.. فتح باب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية لـ16 يوليو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بعدد من المحافظات للعام الدراسي 2020-2021، في الفترة من 1 حتى 16 يوليو 2020.

جاء ذلك في إطار رؤية مصر 2030، وسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم الفني بمصر ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية بالمدارس الفنية، فقد تمّ إطلاق نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبق للمعايير الدولية لأول مرة بمصر العام الدراسي السابق.

وأوضحت وزارة التعليم، أنَّ شروط التقديم في المدارس: ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 على 18 عامًا، وأنَّ يكون الطالب لائقًا طبيًا، أنَّ يكون الطالب مصري الجنسية، أنَّ يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة، ويفضل أن يكون من أبناء المحافظة التي تقع بها مدرسة التكنولوجيا التطبيقية.

وذكرت وزارة التعليم أنَّ المستندات المطلوبة هي: صورة استمارة النجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) 2019-2020، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، وصورة شهادة الميلاد وشهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب، وصورتان شخصيتان حديثة للطالب المتقدم، وطلب التحاق بالمدرسة، وصورة بطاقة ولي الأمر.

والمدارس هي:

- مدرسة I-TECH للتكنولوجيا التطبيقية (بحد أدنى 254 درجة).

- مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية "الإنتاج الحربي" (بحد أدنى 250 درجة).

- مدارس (حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية "الإنتاج الحربي"، محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الثانوية الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، الكترو مصر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية) بحد أدنى 240 درجة، ويفضل أنَّ يكون من أبناء المحافظة التي تقع بها المدرسة.

- مدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية (بحد أدنى 250 درجة) على أن يقتصر القبول على الطلاب قاطني مدينتي بنها ومركز قويسنا.

- مدرسة الصالحية الثانوية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية (بحد ادنى 240 درجة) على أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية من محافظة الشرقية أو محافظة الإسماعيلية.

- مدرسة السويدي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية (بحد أدنى 252 درجة) على أن يكون حاصل على الثانوية الإعدادية من محافظة الشرقية.

- مدرسة إيجيبت جولد الثانوية (بحد أدنى 240 درجة) على أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية من محافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية).